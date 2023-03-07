Микулина (Булатова) Евфросинья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина (Булатова) Евфросинья Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Булатов Мартын Яковлев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Микулинский, Чукшинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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