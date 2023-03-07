Микулина (Булатова) Евфросинья Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Булатов Мартын Яковлев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Микулинский, Чукшинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762