Олешкевич (Жарко) Ульяния Григориева
Место рождения
Дата рождения16.12.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1839
Отец: Жарко Григорий Моисеев
Мать: Жарко Матрона Григориева
Бракосочетание
05.02.1861
Рождение ребёнка
23.11.1862
Дочь: Олешкевич Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1864
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1869
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Олешкевич Агриппина Ильина
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1875
Дочь: Олешкевич Феврония Ильина
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1875
Сын: Олешкевич Петр Ильич
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1878
Дочь: Синклитикия Ильина
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1881
Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович
Смерть
Неизвестно