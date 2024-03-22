Олешкевич (Жарко) Ульяния Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич (Жарко) Ульяния Григориева

Место рождения

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

16.12.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1839

Отец: Жарко Григорий Моисеев

Мать: Жарко Матрона Григориева

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
05.02.1861

Муж: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.11.1862

Дочь: Олешкевич Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.09.1864

Сын: Олешкевич Харитон Ильич

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.06.1869

Сын: Олешкевич Онуфрий Ильич

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Олешкевич Агриппина Ильина

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.06.1875

Дочь: Олешкевич Феврония Ильина

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.06.1875

Сын: Олешкевич Петр Ильич

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.01.1878

Дочь: Синклитикия Ильина

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.09.1881

Сын: Олешкевич Роман Ильич

Отец ребёнка: Олешкевич Илья Петрович

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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