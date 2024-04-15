Дроздова Улита Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Дроздов Егор Фомич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аксинья Егоровна
Отец ребёнка: Дроздов Егор Фомич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Дроздов Егор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов Егор Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно