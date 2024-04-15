Дроздова Улита Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Улита Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дроздов Осип Егорович

Отец ребёнка: Дроздов Егор Фомич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аксинья Егоровна

Отец ребёнка: Дроздов Егор Фомич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Дроздов Егор Фомич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Егор Фомич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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