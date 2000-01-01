Булатов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
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Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Булатов Василей

Мать: не указана

Смерть
До 1824
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