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Тимофей Николаев

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

15.01.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
15.01.1832 ст.

Отец: Николай Иванов

Мать: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родился сын. Ему же имя наречено Тимофей. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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