Тимофей Николаев
Место рождения
Дата рождения15.01.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1832 ст.
Отец: Николай Иванов
Мать: Дарья Харлампиева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родился сын. Ему же имя наречено Тимофей. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Смерть
Неизвестно