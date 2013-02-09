Лукашова (Кузина) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1937
Дата смерти09.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937
Отец: Кузин Павел Антонович
Мать: Кузина Антонина Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2013