Лукашова (Кузина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова (Кузина) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1937

Дата смерти

09.02.2013

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937

Отец: Кузин Павел Антонович

Мать: Кузина Антонина Павловна

Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.2013
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