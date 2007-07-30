Шохирев Артемий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохирев Артемий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2007

Отец: Шохирев Сергей Евгеньевич

Мать: Романовская Мария

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