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Шохирев Артемий Сергеевич
Шохирев Артемий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Шохирев Сергей Евгеньевич
1987 г.р.
Мать
Романовская Мария
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2007
Отец:
Шохирев Сергей Евгеньевич
Мать:
Романовская Мария
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