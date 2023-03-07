Востриков Еремей (Еремка) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Еремей (Еремка) Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Востриков Кирилл (Кирюшка) Микифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Востриков Исак (Исачка) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Востриков Лазарь (Лазарко) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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