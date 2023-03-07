Востриков Еремей (Еремка) Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1618
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618
Отец: Востриков Кирилл (Кирюшка) Микифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Востриков Исак (Исачка) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Востриков Лазарь (Лазарко) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646