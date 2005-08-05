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Заплацинский Павел Александрович
Заплацинский Павел Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.2005
Пол
Мужской
Отец
Заплацинский Александр Михайлович
1978 г.р.
Мать
Заплацинская Жмакина Елена Васильевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2005
Отец:
Заплацинский Александр Михайлович
Мать:
Заплацинская Жмакина Елена Васильевна
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