Заплацинский Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаплацинский Павел Александрович

Заплацинский Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2005

Отец: Заплацинский Александр Михайлович

Мать: Заплацинская Жмакина Елена Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close