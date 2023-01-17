Бобылева Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1878 ст.

Дочь: Бобылева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Бобылев Степан Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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