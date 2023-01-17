Бобылева Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1878 ст.
Дочь: Бобылева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Бобылев Степан Яковлевич
Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно