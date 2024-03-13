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Гайдукова Оксана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1982

Отец: Никулин Александр Викторович

Мать: Никулина Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.2003

Сын: Гайдуков Вадим Александрович

Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Антон Александрович

Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдуков Александр Александрович

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