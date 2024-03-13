Гайдукова Оксана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1982
Рождение ребёнка
08.03.2003
Сын: Гайдуков Вадим Александрович
Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Антон Александрович
Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Ярослав Александрович
Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гайдуков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно