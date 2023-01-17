Котов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Котов Иван Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1791
Жена: Котова Мария Петровна
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно