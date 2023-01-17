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Котов Михаил Иванович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Котов Иван Семенович

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1791

Жена: Котова Мария Петровна

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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