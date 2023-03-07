Самбурская (Луцкая) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбурская (Луцкая) Ксения Никитична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.01.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1851

Отец: Луцкий Никита Дмитриевич

Мать: Луцкая Анастасия Стефановна

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