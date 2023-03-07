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Самбурская (Луцкая) Ксения Никитична
Самбурская (Луцкая) Ксения Никитична
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
17.01.1851
Пол
Женский
Отец
Луцкий Никита Дмитриевич
1815 г.р.
Мать
Луцкая (Зайцева) Анастасия Стефановна
До 1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1851
Отец:
Луцкий Никита Дмитриевич
Мать:
Луцкая Анастасия Стефановна
Бердянск
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