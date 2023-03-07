Медведев Семен Феоктистов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Медведев Феоктист
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1902 ст.
Сын: Медведев Георгий Семенович
Мать ребёнка: Медведева Татиана Филиппова
Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Медведева Татиана Филиппова
Рождение ребёнка
09.12.1904 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Медведева Татиана Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно