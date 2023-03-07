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Медведев Семен Феоктистов

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Медведев Феоктист

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Жена: Медведева Татиана Филиппова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902 ст.

Сын: Медведев Георгий Семенович

Мать ребёнка: Медведева Татиана Филиппова

Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.

Сын: Медведев Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Медведева Татиана Филиппова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1904 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Медведева Татиана Филиппова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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