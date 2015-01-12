Образцова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбразцова Елена Васильевна

Образцова Елена Васильевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.07.1939

Дата смерти

12.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1939 по 1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1944
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1954 по 1958
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1958 по 1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1963 по 2014
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2014 по 2015
Лейпциг, Германия
Смерть
12.01.2015
Лейпциг, Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close