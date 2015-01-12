Образцова Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1939
Дата смерти12.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1943
Место жительства
С 1943 по 1944
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1954
Место жительства
С 1954 по 1958
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1958 по 1963
Место жительства
С 1963 по 2014
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2014 по 2015
Лейпциг, Германия
Смерть
12.01.2015
Лейпциг, Германия