(Никонова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.05.1931
Дочь: Закурко Аврора Серафимовна
Отец ребёнка: Воронин Серафим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молева Маргарита
Отец ребёнка: Килин Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килин Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973