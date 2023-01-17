(Никонова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никонова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Никонов Александра Ипатьевна

Рождение ребёнка
22.05.1931

Дочь: Закурко Аврора Серафимовна

Отец ребёнка: Воронин Серафим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молева Маргарита

Отец ребёнка: Килин Артем

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килин Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Серафим Федорович

Смерть
1973
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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