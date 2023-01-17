Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.
Сын: Тенихин Семён
Отец ребёнка: Тенихин Прокоп Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Тенихин Прокоп Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно