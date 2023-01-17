Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.

Сын: Тенихин Семён

Отец ребёнка: Тенихин Прокоп Леонтьевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Тенихин Прокоп Леонтьевич

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Прокоп Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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