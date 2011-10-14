Отроков Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1963
Рождение ребёнка
05.01.1988
Дочь: Отрокова Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Митрохова Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
14.10.2011
Мать ребёнка: Мичурова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митрохова Наталия Викторовна