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Отроков Олег Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1963

Отец: Отроков Виктор Васильевич

Мать: Чиркова Сталина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.01.1988

Дочь: Отрокова Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Митрохова Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
14.10.2011

Сын: Отроков Михаил Олегович

Мать ребёнка: Мичурова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичурова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрохова Наталия Викторовна

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