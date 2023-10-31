Дыма Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыма Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926

Отец: Дыма Дмитрий

Мать: Бовда Христина Елисеевна

Рождение ребёнка
17.11.1956

Сын: Дыма Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Дыма Елена Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1958

Сын: Дыма Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Дыма Елена Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1962

Дочь: Дыма Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Дыма Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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