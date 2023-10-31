Дыма Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926
Отец: Дыма Дмитрий
Мать: Бовда Христина Елисеевна
Рождение ребёнка
17.11.1956
Мать ребёнка: Дыма Елена Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1958
Мать ребёнка: Дыма Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1962
Дочь: Дыма Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Дыма Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно