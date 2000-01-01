Димитриев Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриев Иосиф Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1954

Сын: Димитриев Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1957

Дочь: Димитриева Любовь Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Газизуллина Зоя Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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