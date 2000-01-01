Димитриев Иосиф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1954
Сын: Димитриев Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1957
Дочь: Димитриева Любовь Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Газизуллина Зоя Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно