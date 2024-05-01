Желнова (Лескова) Ирина Ивановна
Место рожденияд. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Дата рождения25.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1968
Отец: Лесков Иван Степанович
Мать: Лескова Анна Тихоновна
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.08.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Рождение ребёнка
27.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Развод
09.03.1993
Муж: не указан