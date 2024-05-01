Желнова (Лескова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнова (Лескова) Ирина Ивановна

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Место рождения

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги

Дата рождения

25.03.1968

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1968

Отец: Лесков Иван Степанович

Мать: Лескова Анна Тихоновна

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.08.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Рождение ребёнка
27.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Плетеневка Ленинского района города Калуги
Развод
09.03.1993

Муж: не указан

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