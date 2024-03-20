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(Бейер) Вера Романова

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

04.05.1824

Дата смерти

До 1866

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1824

Отец: Beyer Thomas Rudolph

Мать: Бейер Параскева Петрова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
30.05.1824
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровского уездного училища инспектор Гендрихсен и верровского купца Шмитта жена Мария Петрова
Работа или профессия
С 1839 по 1840
Императорский Московский Воспитательный дом
Надзирательница при классических детях
Смерть
До 1866
Дерпт, Российская Империя
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