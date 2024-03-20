(Бейер) Вера Романова
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения04.05.1824
Дата смертиДо 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1824
Отец: Beyer Thomas Rudolph
Мать: Бейер Параскева Петрова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
30.05.1824
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровского уездного училища инспектор Гендрихсен и верровского купца Шмитта жена Мария Петрова
Работа или профессия
С 1839 по 1840
Императорский Московский Воспитательный дом
Надзирательница при классических детях
Смерть
До 1866
Дерпт, Российская Империя