Андреященко-Девичья Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1919
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1919
Отец: Андреященко Тимофей Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1943
Дочь: Потанина-Пономарева Нина Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1952
Сын: Пономарев Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2011