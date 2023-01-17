Андреященко-Девичья Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреященко-Девичья Анна Тимофеевна

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Место рождения

Зенино, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

14.08.1919

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1919

Отец: Андреященко Тимофей Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Зенино, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.12.1943

Дочь: Потанина-Пономарева Нина Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1952

Сын: Пономарев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2011
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