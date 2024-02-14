Синюков Евдоким Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинюков Евдоким Трофимович

Синюков Евдоким Трофимович

Место рождения

д.Куршево,Рязанской обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюкова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Синюков Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Синюков Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Синюков Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.