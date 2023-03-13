Морозова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Евгения
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Кристина Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович