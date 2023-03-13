Морозова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Евгения

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Кристина Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Иванович

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