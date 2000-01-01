Белоконь Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Григорий

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Место рождения

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Белоконь Кондратий

Мать: Белоконь Анна

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Доминикия

Мать ребёнка: Белоконь Матрона

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
25.11.1875

Дочь: Кирток Мария

Мать ребёнка: Белоконь Матрона

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Белоконь Матрона

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
1877

Сын: Белоконь Иван

Мать ребёнка: Белоконь Матрона

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Пелагея Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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