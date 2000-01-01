Белоконь Григорий
Место рожденияХерсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Белоконь Кондратий
Мать: Белоконь Анна
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Доминикия
Мать ребёнка: Белоконь Матрона
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
25.11.1875
Дочь: Кирток Мария
Мать ребёнка: Белоконь Матрона
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Белоконь Матрона
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
1877
Сын: Белоконь Иван
Мать ребёнка: Белоконь Матрона
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоконь Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно