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Сиротин Лионтий Матвеевич

Место рождения

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Марья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Наумова Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Наумова Софья Лионтьевна

Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Сиротин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Сиротин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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