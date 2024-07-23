Сиротин Лионтий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротин Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Наумова Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Наумова Софья Лионтьевна
Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Сиротин Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.06.1907
Мать ребёнка: Сиротина Марья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно