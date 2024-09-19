Гуляев Савва Карпович
Место рождения
Дата рождения06.02.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1798
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуляев Мокий Саввич
Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гуляев Егор Саввич
Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1823
Сын: Гуляев Максим Саввич
Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гуляев Яков Саввич
Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна
Бракосочетание
1865
Жена: Гуляева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно