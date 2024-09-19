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Гуляев Савва Карпович

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

06.02.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1798

Отец: Гуляев Карп Матвеевич

Мать: Гуляева (Шамонина) Матрена Климовна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Мокий Саввич

Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гуляев Егор Саввич

Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1823

Сын: Гуляев Максим Саввич

Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Гуляев Алексей Саввич

Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Гуляев Григорий Саввич

Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гуляев Яков Саввич

Мать ребёнка: Гуляева Мария Михайловна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1865

Жена: Гуляева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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