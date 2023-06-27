Иванова Марфа Фёдоровна
женский, родилась Около 1893, Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
умерла 1994, Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Супруги
Иванов Даниил Иванович1893 г.р.
Дети
Иванов Пётр ДаниловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Даниил Иванович
Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1994
Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область