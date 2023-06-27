Иванова Марфа Фёдоровна Около 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Марфа Фёдоровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Около 1893, Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

умерла 1994, Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Супруги
Иванов Даниил Иванович1893 г.р.
Дети
Иванов Пётр ДаниловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Иванов Даниил Иванович

Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
1994
Пржевальское, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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