Марфа Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Агафон Денисов

Отец ребёнка: Денис Якимов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Денисова

Отец ребёнка: Денис Якимов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Денисова

Отец ребёнка: Денис Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Якимов

Смерть
Неизвестно
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