Марфа Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Агафон Денисов
Отец ребёнка: Денис Якимов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Денисова
Отец ребёнка: Денис Якимов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Денисова
Отец ребёнка: Денис Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Якимов
Смерть
Неизвестно