Юрченко Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вдова потомственного дворянина Булгакова, лютеранского вероисповедания.
Бракосочетание
19.04.1920

Муж: Юрченко Иван Иванович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Жених первым браком, невеста - вторым.
Смерть
Неизвестно
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