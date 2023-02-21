Мищенко Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мищенко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1966
Дочь: Давиденко Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давиденко Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиденко Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиденко Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давиденко Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давиденко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно