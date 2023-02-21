Мищенко Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мищенко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1966

Дочь: Давиденко Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович

Попово-Лежачи, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давиденко Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович

Попово-Лежачи, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиденко Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиденко Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давиденко Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давиденко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Давиденко Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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