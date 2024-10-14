Рукосуева (Рощина) Вера Васильевна
женский, родилась Вычислено 1846
умерла Неизвестно
ОтецРощин Василий СеменовичВычислено 1805 г.р.
МатьРощина Прасковья ГригорьевнаВычислено 1817 г.р.
Супруги
Рукосуев Андрей Степанович1845 г.р.
Дети
Рукосуев Иван Андреевич10.04.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1869
Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Степанович
Смерть
Неизвестно