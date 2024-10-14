Рукосуева (Рощина) Вера Васильевна Вычислено 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Рукосуева (Рощина) Вера Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Вычислено 1846

умерла Неизвестно

Отец
Рощин Василий СеменовичВычислено 1805 г.р.
Мать
Рощина Прасковья ГригорьевнаВычислено 1817 г.р.
Супруги
Рукосуев Андрей Степанович1845 г.р.
Дети
Рукосуев Иван Андреевич10.04.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Рощин Василий Семенович

Мать: Рощина Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Андрей Степанович

Рождение ребёнка
10.04.1869

Сын: Рукосуев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно

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