Герасимова (Ускова) Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Ускова) Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1900 ст.

Муж: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1903 ст.

Сын: Герасимов Василий Симеонов

Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник
18.06.1904 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Герасимовой Агриппины Матфеевой
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.

Сын: Герасимов Петр Семенович (Симеонов)

Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.

Сын: Герасимов Алексей Симеонович

Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Дочь: Герасимова Анна Симеонова

Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.

Сын: Герасимов Яков Семенов

Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1920

Дочь: Герасимова Мария Семенова

Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
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