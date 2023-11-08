Герасимова (Ускова) Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
30.10.1900 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1903 ст.
Сын: Герасимов Василий Симеонов
Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев
Восприемник
18.06.1904 ст.
Восприемник у Герасимовой Агриппины Матфеевой
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.
Сын: Герасимов Петр Семенович (Симеонов)
Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.
Сын: Герасимов Алексей Симеонович
Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Дочь: Герасимова Анна Симеонова
Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев
Рождение ребёнка
26.03.1920
Дочь: Герасимова Мария Семенова
Отец ребёнка: Герасимов Семен (Симеон) Андреев