Рубан (Ковалева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан (Ковалева) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1880 ст.

Муж: Рубан Порфирий Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-W?i=313&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Никитич Симоненко
Рождение ребёнка
11.07.1887 ст.

Сын: Рубан Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
17.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Платон Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.

Дочь: Рубан Акилина Порфирьевна

Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.10.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Яковлевич Романченко
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.

Сын: Рубан Лаврентий Порфирьевич

Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.

Дочь: Агафья Порфирьевна

Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-7?i=203&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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