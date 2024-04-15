Рубан (Ковалева) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-W?i=313&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.01.1886 ст.
Иван Никитич Симоненко
Рождение ребёнка
11.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич
Восприемник
17.11.1888 ст.
Платон Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.
Дочь: Рубан Акилина Порфирьевна
Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич
Восприемник
20.10.1890 ст.
Артемий Яковлевич Романченко
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.
Сын: Рубан Лаврентий Порфирьевич
Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.
Дочь: Агафья Порфирьевна
Отец ребёнка: Рубан Порфирий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-7?i=203&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно