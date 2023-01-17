Якубовская Розалия Хасеневна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Якубовская Мария Абрагамовна
Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Сюлейманович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Якубовский Хасень Абрагамович
Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Сюлейманович
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно