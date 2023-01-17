Якубовская Розалия Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская Розалия Хасеневна

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Якубовская Мария Абрагамовна

Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Сюлейманович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Якубовский Хасень Абрагамович

Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Сюлейманович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Абрагам Сюлейманович

Смерть
Неизвестно
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