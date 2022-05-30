Kutikov (Melnikov) Maria
женский, родилась Неизвестно
Дети
Shershevsky Riva David05.09.1924 г.р.
Kutikov Michael27.07.1926 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kutikov (Kutikov) Riva David
Отец ребёнка: Kutikov David
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kutikov Gregory
Отец ребёнка: Kutikov David
Рождение ребёнка
05.09.1924
Дочь: Shershevsky Riva David
Отец ребёнка: Kutikov David
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.07.1926
Сын: Kutikov Michael
Отец ребёнка: Kutikov David
Гомель, Гомельская область