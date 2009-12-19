Морщак (Фурсова) Лидия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1935
Дата смерти19.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1959
Дочь: Лавриненко Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Морщак Борис Иванович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1962
Дочь: Лопатина Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Морщак Борис Иванович
Смерть
19.12.2009