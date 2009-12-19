Морщак (Фурсова) Лидия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морщак (Фурсова) Лидия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1935

Дата смерти

19.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1959

Дочь: Лавриненко Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Морщак Борис Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1962

Дочь: Лопатина Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Морщак Борис Иванович

Смерть
19.12.2009
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