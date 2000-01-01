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Каримов Илдар Фратович
Каримов Илдар Фратович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фрат
Мать
Галима
Жена
Алина
Дети
Аделина
Элина
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фрат
Мать:
Галима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Аделина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Элина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Алина
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