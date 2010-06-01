Isipova \\ Исыпова (Nikolaevna) Galina
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1931
Дата смерти01.06.2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исыпов Григорий Борисович
Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
teacher | Pirms Minskas skolas strādāja laukos par skolotāju
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka
Отец ребёнка: Исыпов Григорий Борисович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.06.2010
Причина смерти: Medicīniska problēma