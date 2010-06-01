Isipova \\ Исыпова (Nikolaevna) Galina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Isipova \\ Исыпова (Nikolaevna) Galina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1931

Дата смерти

01.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1931

Отец: Ustjugov / Устюгов Nikolai / Николай

Мать: Ustjugova Roza / Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исыпов Григорий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исыпов Григорий Борисович

Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Минск, Минск
teacher | Pirms Minskas skolas strādāja laukos par skolotāju
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka

Отец ребёнка: Исыпов Григорий Борисович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.06.2010
Минск, Минск
Причина смерти: Medicīniska problēma

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