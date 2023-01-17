Мамаева (?) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
23.11.1888
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
29.04.1893
Сын: Мамаев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
26.09.1894
Дочь: Мамаева Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Мамаева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
20.09.1904
Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович
Рождение ребёнка
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Яков Акилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917