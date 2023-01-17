Мамаева (?) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мамаев Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.11.1888

Сын: Мамаев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мамаев Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1893

Сын: Мамаев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1894

Дочь: Мамаева Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Мамаева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.09.1904

Сын: Мамаев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мамаев Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Акилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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