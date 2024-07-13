Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна 23.11.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Место рождения

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.11.1889

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1889

Отец: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Мать: Волоцкая Наталия Павловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Иванович

Смерть
2011

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