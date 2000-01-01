Жуков Фотий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Фотий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1951

Дочь: Собакина Римма Фотеевна

Мать ребёнка: Жукова Устинья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Евгений Фотеевич

Мать ребёнка: Жукова Устинья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Устинья Павловна

Смерть
Неизвестно
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