Кучин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Кучин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кучин Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кучин Осип Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763