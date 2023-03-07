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Кучин Андрей Иванович

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Место рождения

Кучинская

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Кучин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кучин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кучин Осип Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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