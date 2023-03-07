Клековкин Борис Иванов
Место рожденияпоч. Антона Редкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1688
поч. Антона Редкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Клековкина Акулина Феоктистова
дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Клековкин Лаврентий Борисов
Мать ребёнка: Клековкина Акулина Феоктистова
дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1751