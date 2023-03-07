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Клековкин Борис Иванов

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Место рождения

поч. Антона Редкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Клековкин Иван (Ивашко) Яковлев

Мать: Клековкина Марья Карпова

поч. Антона Редкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Клековкин Козьма Борисов

Мать ребёнка: Клековкина Акулина Феоктистова

дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Клековкин Лаврентий Борисов

Мать ребёнка: Клековкина Акулина Феоктистова

дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Акулина Феоктистова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1751
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