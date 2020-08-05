Брыгалин Николай
Место рождения
Дата рождения08.11.1936
Дата смерти05.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1936
Отец: Брыгалин Петр
Мать: Брыгалина Александра
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Томск
Рождение ребёнка
01.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.2020
Томск