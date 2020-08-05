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Брыгалин Николай

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1936

Дата смерти

05.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1936

Отец: Брыгалин Петр

Мать: Брыгалина Александра

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск
Рождение ребёнка
01.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.2020
Томск
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