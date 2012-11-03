Адиль (Гаязов) Ахмет Хадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адиль (Гаязов) Ахмет Хадиевич

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Место рождения

Белый Ключ, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1942

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1977 по 2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.11.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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