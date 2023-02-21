Робер Огюст
Место рожденияПариж
Дата рождения05.10.1793
Дата смерти08.01.1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Париж
Рождение ребёнка
24.08.1822
Дочь: Фон Шульман Луиза
Мать ребёнка: Робер Жанна (Жаннет Мелани)
Работа или профессия
Неизвестно
Шеф-повар Императорского двора в Петербурге | Повар-кондитер в Париже.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1822
Причина смерти: Черная оспа