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Робер Огюст

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Место рождения

Париж

Дата рождения

05.10.1793

Дата смерти

08.01.1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Париж
Рождение ребёнка
24.08.1822

Дочь: Фон Шульман Луиза

Мать ребёнка: Робер Жанна (Жаннет Мелани)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Шеф-повар Императорского двора в Петербурге | Повар-кондитер в Париже.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Робер Жанна (Жаннет Мелани)

Смерть
08.01.1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Черная оспа
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