Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1920
Дочь: Горбач Наталья Ананиевна
Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович
Рождение ребёнка
15.05.1923
Дочь: Горбач Александра Ананиевна
Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович
Хомичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Горбач Елена/Алёна Ананиевна
Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович
Смерть
Неизвестно