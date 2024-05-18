Горбач Мария Кирилловна/Каленик. 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбач Ананий Кириллович

Рождение ребёнка
22.06.1920

Дочь: Горбач Наталья Ананиевна

Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович

Рождение ребёнка
15.05.1923

Дочь: Горбач Александра Ананиевна

Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович

Хомичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Горбач Елена/Алёна Ананиевна

Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Горбач Сергей Ананиевич

Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Горбач Николай Ананиевич

Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горбач Алексей Ананиевич

Отец ребёнка: Горбач Ананий Кириллович

Смерть
Неизвестно

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