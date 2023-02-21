Желковская (Денишевская Dzieniszewska) Евва (Ewa) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желковская (Денишевская Dzieniszewska) Евва (Ewa)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Желковская Марианна Войцеховна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1833

Сын: Желковский Осип Войцехович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Желковская Виктория Войцеховна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Желковская Юзефа Войцеховна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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