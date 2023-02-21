Желковская (Денишевская Dzieniszewska) Евва (Ewa)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Желковская Марианна Войцеховна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Сын: Желковский Осип Войцехович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1834
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Желковская Виктория Войцеховна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Желковская Юзефа Войцеховна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно